Familie fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 1313

Gestern Abend soll in Hellersdorf eine Familie von einem Unbekannten fremdenfeindlich beleidigt und mit einem Pfefferspray bedroht worden sein. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei in einen Supermarkt in der Louis-Lewin-Straße alarmiert. Ein 25-Jähriger soll gemeinsam mit seiner 28-jährigen Ehefrau und seinem einjährigen Kind einkaufen gewesen sein. Zeugenaussagen zufolge sollen sie dabei von einem Mann aufgrund ihres Erscheinungsbildes fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Der Unbekannte soll darüber hinaus vor der Eingangstür des Geschäfts ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche herausgeholt und auf das Ehepaar gerichtet haben. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Böhlener Straße. Die Suche nach dem Mann blieb bislang erfolglos. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.