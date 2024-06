Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1315

Gestern Abend kam es in Plänterwald zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger gegen 21.50 Uhr mit seinem Auto auf dem Dammweg unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Kiefholzstraße stieß er mit einem 19-Jährigen zusammen, der ihm mit seinem Motorrad auf dem Dammweg entgegenkam. Der Motorradfahrer zog sich dabei eine erhebliche Beinverletzung zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrfähig. Für die Zeit der Unfallaufnahme waren die Kiefholzstraße und der Dammweg gesperrt. Davon war auch der Busverkehr der BVG betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.