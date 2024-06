Verkehrsunfall auf Krankenhausgelände

Nr. 1314

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls in den Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 62-jährige Frau gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit ihrer 25-jährigen Beifahrerin sowie deren Baby einen Wagen auf dem Gelände eines Klinikums an der Stadtrandstraße bestiegen haben. Als die Frau den Wagen starten wollte, sei dieser losgefahren, ohne dass zuvor das Gaspedal betätigt wurde. Anschließend kollidierte das Auto mit der Fassade des Klinikums. Die Frauen und der Säugling verließen das Fahrzeug und begaben sich eigenständig in die dortige Rettungsstelle. Dort wurden Sie zur stationären Behandlung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.