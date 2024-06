Festnahme nach mutmaßlichem Drogenhandel

Nr. 1312

Gestern Vormittag nahm die Polizei einen mutmaßlichen Drogenhändler in Tiergarten fest. Gegen 10 Uhr beobachteten Einsatzkräfte in der Potsdamer Straße Ecke Kurfürstenstraße einen Mann bei einem mutmaßlichen Handelsgeschäft und entschlossen sich, ihn zu überprüfen. Nachdem der Tatverdächtige die Einsatzkräfte bemerkt hatte, entfernte er sich zügig in Richtung der Zietenstraße. Die Polizisten verfolgten ihn zu Fuß und nahmen ihn fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine erhebliche Menge verschiedener Drogen wie Kokain, Crystal Meth, LSD, Cannabis, Haschisch, Ketamin und Ecstasy. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Betäubungsmittel, ein Smartphone sowie Bargeld und brachten den Festgenommenen zur Feststellung seiner Personalien in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde der mutmaßliche Dealer nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Fachkommissariat für Rauschgift- und Arzneimittelkriminalität des Landeskriminalamts überstellt. Die Ermittlungen dauern an.