Verdacht eines Tötungsdelikts

Nr. 1311

Heute Mittag haben die vierte Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg übernommen. Gegen 13 Uhr wurde auf einem Zwischendeck des Bahnhofs ein 26-Jähriger tot aufgefunden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war er zuvor auf dem Bahnsteig der U8 aus einer Personengruppe heraus angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Bahnhof musste zeitweise für den Personen- und den Zugverkehr gesperrt werden.

Wer hat am U-Bahnhof Kottbusser Tor zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die für die Ermittlungen hilfreich sein könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an die vierte Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911444 oder per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.