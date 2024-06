Mehrfamilienhaus nach Detonation beschädigt

Nr. 1310

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden in der vergangenen Nacht durch einen lauten Knall geweckt. Ein bislang unbekannter Stoff setzte gegen 0.40 Uhr vor der straßenseitigen Fensterfront einer Erdgeschosswohnung in der Prinzenstraße um. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand Schaden am Gebäude. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gehweg zwischen 0.42 Uhr und 2.33 Uhr für den Fußgängerverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.