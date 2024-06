Seniorenpaar beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs angefahren

Nr. 1307

Gestern Vormittag wurde in Marienfelde ein Fußgängerpaar bei einem Verkehrsunfall verletzt. Derzeitigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge überquerten die 72 Jahre alte Frau und ihr 77 Jahre alter Mann gegen 11.45 Uhr die Hildburghauser Straße bei mutmaßlich grüner Ampel an einem Fußgängerüberweg. Ein 46-jähriger, der mit seinem Pkw die Hildburghauser Straße aus Richtung Sondershauser Straße kommend in Richtung Kruseweg befuhr, bemerkte die beiden offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Die Frau erlitt dadurch eine Beinverletzung. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann wurde leicht am Arm verletzt und ambulant behandelt. Der Fahrer des Pkw stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte unter dem Eindruck des Geschehenen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.