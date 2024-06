Jugendliche nach Diebstahl und Brandstiftung festgenommen

Nr. 1305

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte drei Jugendliche festgenommen, die in Westend mutmaßlich zunächst Gegenstände aus einem Auto entwendet und dieses anschließend gegen 3.30 Uhr in Brand gesetzt haben. Auch für einen Diebstahlversuch an einem Bauwagen soll das Trio verantwortlich sein. Der Innenraum des an der Heerstraße geparkten Pkw brannte vollständig aus. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten den Brand vollständig löschen. Einer der Tatverdächtigen, ein 15-Jähriger, erlitt durch den Brand erhebliche Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch sein 18-jähriger mutmaßlicher Komplize zog sich Verletzungen zu, benötigte aber nur ambulante Behandlung. Er und ein weiterer 15-Jähriger, der unverletzt blieb, wurden in Gewahrsam genommen. Sie müssen sich wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dazu hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.