Angriff mit rassistischem Hintergrund - Kind geschlagen und bedroht

Nr. 1303

Vorgestern Nachmittag wurde ein Junge in Kreuzberg von einem bisher Unbekannten geschlagen und bedroht. Nach bisherigem Kenntnisstand rempelte der 13-Jährige gegen 16.45 Uhr in der Eylauer Straße auf dem Gehweg versehentlich einen Mann an, soll aber daraufhin gleich um Entschuldigung gebeten haben. Anschließend lief der Junge weiter zu einem Hausflur. Der Unbekannte soll ihm bis dahin gefolgt sein und ihn gefragt haben, ob er Afrikaner sei. Als der Junge das bejahte, soll ihn der Mann mit der Faust in das Gesicht geschlagen und ihn anschließend zudem noch bedroht haben. Der Unbekannte soll dann in Richtung Monumentenstraße geflüchtet sein. Der 13-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.