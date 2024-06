Mann bei Streit verletzt

Nr. 1302

In Karlshorst kam es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen. Die Polizei wurde gegen 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in die Dönhoffstraße gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte einen 44-Jährigen mit erheblichen Schnitt- und Stichverletzungen vor, die ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein 46-Jähriger Angehöriger im Rahmen des Streits zugefügt hatte. Ein 38-jähriger weiterer Angehöriger soll dazwischengegangen sein. Dabei erlitt auch er Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus; der 44-Jährige musste notoperiert werden. Den Tatverdächtigen konnten die Einsatzkräfte in der Nähe ausfindig machen und festnehmen. Er soll heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen wird. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).