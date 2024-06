Polizeibeamter gebissen

Nr. 1298

In der vergangenen Nacht wurde einem Polizeibeamten bei einem tätlichen Angriff in Friedenau von einem Mann in den Daumen gebissen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Polizeikräfte gegen 0.30 Uhr in die Rheinstraße zu einer Ruhestörung alarmiert. Vor Ort trafen die Polizistinnen und Polizisten den 46-jährigen Tatverdächtigen an, der zunächst in seine nahegelegene Wohnung flüchtete. Der Mann tauchte kurze Zeit später erneut in der Rheinstraße auf und hielt dabei einen Gegenstand in der Hand, der bei den Einsatzkräften zunächst den Anschein einer Schusswaffe erweckte. Daraufhin wurde der 46-Jährige zu Boden gebracht und festgenommen. Bei seiner Festnahme biss er einem Polizisten in den Daumen. Der Beamte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und setzte seinen Dienst anschließend fort. Der verhaltensauffällige 46-Jährige wurde in einem Krankenhaus ärztlichem Fachpersonal vorgestellt und anschließend dort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Polizeiabschnitt der Polizeidirektion 4 (Süd).