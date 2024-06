Schwerer Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoß

Nr. 1297

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall in Heiligensee, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 33-Jähriger gegen 1.30 Uhr die Bundesautobahn 111 in Richtung Rote Chaussee, als ihm ein 60-jähriger Autofahrer hinter der Anschlussstelle Schulzendorfer Straße in Fahrtrichtung Waidmannsluster Damm auf der gleichen Fahrbahn entgegenkam. Die beiden Autofahrer hätten nicht mehr ausweichen können, sodass es zur frontalen Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Die Männer wurden mit inneren Verletzungen von hinzualarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Bundesautobahn 111 war im Bereich der Anschlussstelle Schulzendorfer Straße zwischen 1.40 Uhr und 4.10 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.