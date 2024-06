Wettbüro überfallen

Nr. 1296

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Überfalls nach Karlshorst alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein noch unbekannter Mann gegen 22.55 Uhr vor dem Eingang eines Wettbüros in der Treskowallee aufgehalten und dort die 58-jährige Angestellte angesprochen haben, als diese das Wettbüro abschließen wollte. Unter einem Vorwand soll der unbekannte Tatverdächtige die Frau zurück in das Wettbüro gelockt und dort unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld gefordert haben. Der Mann schlug dabei mit der Schusswaffe auf den Kopf der Angestellten ein. Der 58-Jährigen gelang es dennoch, den Sicherheitsdienst zu alarmieren, sodass der Mann in unbekannte Richtung die Flucht ergriff. Beute machte der Tatverdächtige nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Angestellte des Wettbüros erlitt Verletzungen am Kopf und wurde ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).