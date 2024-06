Nr. 1295

In der vergangenen Nacht wurden in Mitte Sachbeschädigungen an einem Parteibüro festgestellt. Ein Anwohner in der Joachimstraße konnte gegen 1 Uhr sehen, wie bislang Unbekannte Farbkugeln in Richtung des Parteibüros warfen. Darüber hinaus wurde durch Steinwürfe die Eingangstür des Parteibüros beschädigt. Auch einen Schriftzug in weißer Farbe hinterließen die Personen an der Fensterfront. Als die Unbekannten den Zeugen bemerkten, sollen sie in die Grünanlage Gipsdreieck geflohen sein. Durch die Farbkugelwürfe wurden auch zwei vor dem Büro parkende Fahrzeuge mit Farbe beschmutzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.