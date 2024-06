Verkehrsunfall – Motorradfahrerin verletzt

Nr. 1294

Gestern Abend wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord verletzt. Gegen 18 Uhr soll ein Autofahrer den äußerst linken Fahrstreifen des Saatwinkler Damms in Richtung Jungfernheideweg befahren haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der 39-Jährige auf Höhe der Kreuzung zur General-Ganeval-Brücke nach rechts in Richtung Flughafen Tegel abgebogen sein. Dabei soll er eine auf gleicher Höhe fahrende Motorradfahrerin im mittleren Fahrstreifen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 31-Jährige am Kopf verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurden mehrere Fahrstreifen gesperrt. Der Saatwinkler Damm war in Fahrtrichtung Flughafen Tegel voll gesperrt. Busse der BVG-Linien 410 und 109 waren von der Sperrung ebenfalls betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.