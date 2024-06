Handtasche von Seniorin geraubt - Festnahme

Nr. 1292

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Handtaschenräuber in Zehlendorf fest. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich eine 89-Jährige gegen 18 Uhr in der Argentinischen Allee an der Bushaltestelle „Forststraße“, als ein unbekannter Mann sie zunächst ansprach und dann neben ihr Platz nahm. Plötzlich entriss er ihr die Handtasche und flüchtete damit in Richtung Mexikoplatz. Die Seniorin rief daraufhin um Hilfe. Eine Zeugin, die diese Hilferufe wahrnahm, folgte dem Mann auf ihrem Fahrrad, verlor ihn jedoch kurze Zeit später aus den Augen. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte wurden aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung an der Kreuzung Sven-Hedin-Straße Ecke Fürstenstraße auf einen Mann aufmerksam, der an einer dortigen Hecke hockte, und sprachen ihn an. Er versuchte noch zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Er wurde festgenommen. Teile des Raubgutes in Form eines Handys sowie Geld trug er noch bei sich. Beides wurde beschlagnahmt und der 89-Jährigen wieder ausgehändigt. Die Tasche, die der Mann bei seiner Flucht weggeworfen haben soll, wurde von der hinterherfahrenden Zeugin aufgehoben. Auch die Tasche bekam die 89-Jährige zurück. Sie erlitt durch den Raub Hämatome an einem Arm, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Der Festgenommene, ein 28-Jähriger, wurde der Kriminalpolizei der Direktion 4 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.