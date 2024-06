Nr. 1290

In der vergangenen Nacht kam es in Baumschulenweg zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 31-Jährige gegen 22.20 Uhr mit ihrem Wagen die Bundesautobahn 113, als sie zwischen dem Autobahndreieck Neukölln und der Anschlussstelle Späthstraße die Kontrolle über ihren Pkw verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. Durch die Kollision habe sich der Wagen der Frau zweimal überschlagen, bevor er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen sei. Die 31-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen im Gesicht, Nacken und Rumpfbereich. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer waren durch den Unfall nicht betroffen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).