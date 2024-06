Festnahme nach Brandstiftung

Nr. 1284

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei nach einem Brand in Friedrichsfelde einen Mann fest. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkten Bewohnerinnen und Bewohner gegen 1.20 Uhr Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Rummelsburger Straße und alarmierten die Feuerwehr, die einen brennenden Kellerverschlag im Wohnhaus löschen konnte. Hinzugerufene Polizeieinsatzkräfte ermittelten bei der Sachverhaltsaufnahme einen 35-jährigen Tatverdächtigen und nahmen diesen an seiner Wohnanschrift an der Frankfurter Allee fest. Gegen den mutmaßlichen Brandstifter besteht zudem ein gültiger Haftbefehl. Er wurde von den Einsatzkräften in einen Polizeigewahrsam gebracht und soll heute in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden. Die andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.