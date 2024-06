Seniorin beraubt

Nr. 1282

Gestern Mittag wurde in Hakenfelde eine Frau von einem noch unbekannten Täter beraubt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte der mutmaßliche Räuber gegen 13.50 Uhr an der Wohnungstür der 78-jährigen Seniorin in der Hakenfelder Straße und sprühte dieser, nachdem sie geöffnet hatte, mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht. Anschließend soll der Täter den Kopf der Frau mehrfach auf den Boden geschlagen und ihr die Halskette vom Hals gerissen haben. Der mutmaßliche Räuber soll danach aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung geflohen sein. Die 78-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und am Rumpf. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die noch andauernden Ermittlungen hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.