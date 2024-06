Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nr. 1281

Nach einer Brandstiftung in Charlottenburg nahmen Einsatzkräfte gestern Abend einen Tatverdächtigen fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten Zeugen gegen 21 Uhr in einem Gebäude der Technischen Universität bemerkt, wie der 36-jährige mutmaßliche Brandstifter Kraftstoff aus einer Flasche auf Holztische und den Fußboden verschüttete. Er soll anschließend seine Oberbekleidung auf die Tische gelegt und angezündet haben, wodurch ein Brand entstanden sei. Alarmierte Sicherheitskräfte der Technischen Universität Berlin löschten das Feuer und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest, brachten ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam und überstellten ihn einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts, welches die weiteren Ermittlungen führt.