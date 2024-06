Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen

Nr. 1280

In der vergangenen Nacht setzten bisher Unbekannte in Mitte mehrere Autos in Brand. Nach bisherigem Erkenntnisstand alarmierte ein Anwohner gegen 2.15 Uhr die Polizei in die Straße An der Kieler Brücke, nachdem er dort einen brennenden Tesla bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen in der Nähe zwei weitere brennende Tesla in der Scharnhorststraße sowie in der Boyenstraße feststellen. Hinzualarmierte Feuerwehrkräfte löschten die Brände an allen Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.