Seniorin überfallen - Wer kennt diese Tatverdächtigen?

Nr. 1279

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern. Sie sind dringend verdächtig, am Samstag, den 24. Februar 2024, gegen 7 Uhr eine 74-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Hochstädter Straße in Wedding überfallen zu haben. Die Tatverdächtigen brachten die Seniorin gewaltsam zu Boden, fesselten und knebelten sie, raubten ihren hochwertigen Schmuck und ließen sie anschließend in hilfloser Lage zurück. Die mutmaßlichen Räuber sollen Türkisch gesprochen haben.

Wer kennt die Gesuchten und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 in der Pankstraße 29 in Wedding, unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.