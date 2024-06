Motorradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1277

Gestern Vormittag kam es in Johannisthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Fahranfänger gegen 11.45 Uhr die Wagner-Régeny-Allee, als er im Rahmen einer Fahrstunde eine Gefahrenbremsung durchführte. Der Mann soll dabei über den Lenker des Motorrads auf die Fahrbahn gestürzt sein. Der Fahranfänger zog sich hierbei Verletzungen am Kopf, Oberkörper sowie an Armen und Beinen zu. Alarmierte Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, bevor der 32-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen von einem Rettungshubschrauber zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.