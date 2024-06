Schwerer Raub in Parkanlage

Nr. 1275

Gestern Nacht wurden in Pankow zwei Heranwachsende bei einem Raub verletzt. Nach bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenaussagen saßen ein 18- und ein 19- Jähriger gegen 23.30 Uhr im Bürgerpark Pankow auf einer Parkbank. Sie wurden von zwei unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen angesprochen, die sich dem Park von der Heinrich-Mann-Straße genähert haben sollen. Das Quartett geriet zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, die sich zu einem Handgemenge entwickelte, wobei einer der Tatverdächtigen ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Im weiteren Verlauf gingen der 18- und 19-Jährige zu Boden und wurden durch das Duo getreten und geschlagen, unter anderem auch gegen den Kopf. Ein dazugekommener dritter Tatverdächtiger entwendete die Rucksäcke der Heranwachsenden sowie das Mobiltelefon des 18-Jährigen. Als ein aufmerksam gewordener Passant sich der Tatörtlichkeit näherte, ließ das Duo von den Heranwachsenden ab und flüchtete über die Cottastraße in Richtung Leonhard-Frank-Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 18- und 19-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo der 18-Jährige eine Behandlung ablehnte und der 19-Jährige nach einer ambulanten Behandlung entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.