Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 1274

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Wohnungseinbruchs nach Charlottenburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Anwohnerin in der Sybelstraße gegen 1 Uhr laute Geräusche aus der Wohnung über ihr vernommen haben. Beim Blick durch den Türspion habe die Frau eine unbekannte Person im Treppenhaus beobachtet und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Diese trafen zwei Tatverdächtige dabei an, wie sie gerade diverse Gegenstände aus der Wohnung trugen. Die Männer im Alter von 27 und 24 Jahren wurden für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.