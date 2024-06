Senior flüchtet nach Verkehrsunfall

Nr. 1271

Gestern Abend flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Wittenau. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 86-Jähriger gegen 18.40 Uhr mit seinem Auto einen 53-Jährigen erfasst haben, der mit seinem Kleinkraftrad an der Kreuzung Roedernallee Ecke Tessenowstraße an einer roten Ampel gewartet haben soll. Infolgedessen soll der Kradfahrer zuerst gegen die Motorhaube des Wagens geprallt und anschließend mehrere Meter nach vorne geschleudert worden sein. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Rumpf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer soll nach dem Verkehrsunfall kurz abgebremst, dann aber weitergefahren sein. Als alarmierte Einsatzkräfte im Nahbereich nach ihm suchten, sprach sie ein Zeuge an, der den gesuchten Fahrer und dessen Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Roedernallee entdeckt hatte. Als die Polizistinnen und Polizisten den 86-Jährigen schließlich zum Unfallhergang befragten, machte er auf sie einen verwirrten Eindruck. Die Kräfte beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und forderten Rettungskräfte an, die den Senior vorsorglich in ein Krankenhaus brachten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).