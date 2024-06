Kradfahrer im Krankenhaus

Nr. 1268

Gestern Nachmittag kam es in Köpenick zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 51-Jähriger gegen 17.50 Uhr mit seinem Auto die Wendenschloßstraße in Richtung Salvatore-Allende-Straße befahren haben. Als er nach links in eine Grundstückseinfahrt abgebogen sein soll, kollidierte er mit einem 20-jährigen Kradfahrer, der zeitgleich versucht haben soll, den Autofahrer von links zu überholen. In Folge des Zusammenstoßes rutschte der 20-Jährige mit seinem Krad gegen zwei geparkte Autos, die beschädigt worden sind. Der Heranwachsende erlitt Verletzungen an einem Arm, einem Bein sowie im Bereich des Rumpfes und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle ungefähr eine Stunde lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).