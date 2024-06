Mann durch Schüsse verletzt

Nr. 1266

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Moabit verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein unbekannter Mann gegen 22 Uhr auf dem Gehweg der Rathenower Straße mit einer Schusswaffe auf zwei junge Männer geschossen haben. Dabei soll er einen der Männer, einen 23-Jährigen, an einem Arm sowie einem Bein verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in welchem er auch operiert wurde. Sein 19-jähriger Begleiter blieb unverletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Polizisten und Polizistinnen suchten noch im Nahbereich nach ihm, konnten ihn allerdings nicht mehr finden. Die weiteren Ermittlungen, auch zum Hintergrund der Tat, dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.