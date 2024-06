Böller gegen Rettungswagen geworfen

Nr. 1264

Ein Mann warf gestern Abend in Fennpfuhl einen Böller gegen einen Rettungswagen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 26-Jährige gegen 21.15 Uhr in einer Gruppe vor einem Spätverkauf an der Möllendorfstraße, die sich dort das Eröffnungsspiel der UEFA EURO 2024™ anschaute. Aus der Gruppe heraus warf er dann einen Böller gegen einen auf der Möllendorfstraße fahrenden Rettungswagen und traf dessen Frontscheibe, wo der Böller explodierte. Der Fahrer erschrak sich, konnte den Wagen jedoch in der Spur halten. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden, auch wurde niemand verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen im Spätverkauf fest, überprüften dessen Identität und entließen ihn wieder am Ort. Er muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten.