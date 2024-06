Geldautomat aufgesprengt

Nr. 1263

Bisher Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Pankow. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren drei Männer mit einem Pkw zur Rückseite eines Einkaufszentrums an der Neumannstraße. Dort durchbrachen sie mit dem Wagen die Zugangstüren zum Zentrum, stiegen aus und begaben sich zu einer Bankfiliale. Dort sprengten sie den im Vorraum der Geschäftsstelle befindlichen Geldautomaten, wobei sie diesen und die Schaufensterfront erheblich beschädigten. Ohne Beute liefen die mutmaßlichen Einbrecher zur Rückseite zurück, entfernten die Kennzeichenschilder vom Tatfahrzeug und setzten dieses in Brand. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten den brennenden Wagen, der anschließend sichergestellt wurde. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei übernahmen den Tatort und führten eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Einbruches, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie der Brandstiftung führt das zuständige Fachdezernat des Landeskriminalamtes.