Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Nr. 1262

In der vergangenen Nacht stellten Polizeikräfte in Mitte drei vermummte Plakatkleber fest. Die Einsatzkräfte in Zivil beobachteten die drei Maskierten gegen 1.15 Uhr auf dem Zwischendeck der U8 im U-Bahnhof Alexanderplatz dabei, wie sie ein Plakat mit einer antiisraelischen Parole auf eine dort an einer Wand befindlichen Werbetafel anbrachten. Ein weiteres Plakat trugen sie bei sich. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die drei 18, 25 und 32 Jahre alten Männer fest und beschlagnahmten beide Plakate. Nach Feststellung ihrer Identitäten durften die drei anschließend ihrer Wege gehen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat ob der politischen Tatmotivation die Ermittlungen übernommen.