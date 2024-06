Autofahrer entfernt sich vom Unfallort

Nr. 1261

Heute Morgen kam es in Siemensstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen prallte der 28-Jährige mit seinem Motorrad gegen 7.10 Uhr an der Kreuzung Nonnendammallee/Rohrdamm gegen die Beifahrerseite des Autos eines 42-Jährigen. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer am Kopf, am Oberkörper und an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad ist nicht mehr fahrfähig. Der Fahrer des Pkw entfernte sich zunächst vom Unfallort. Ein Zeuge, der auch die Polizei alarmierte, verfolgte den Fahrer, wodurch ihn die Einsatzkräfte im Anschluss ausfindig machen konnten. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Autofahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen, ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen.