Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen

Nr. 1260

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg verletzt. Zeugen beobachteten gegen 22.40 Uhr, wie ein 19-Jähriger in einem VW-Mietwagen, ein 19-Jähriger in einem Mercedes und ein 40-Jähriger in einem VW auf der Frankfurter Allee über die Lichtenberger Brücke hinweg in Richtung Frankfurter Tor offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Auf Höhe der Hubertusstraße kam es schließlich zum Zusammenstoß der drei Wagen. Nach den bisherigen Erkenntnissen schleuderte der Mercedes zunächst gegen den Mietwagen und anschließend gegen den VW des 40-Jährigen. Dabei erlitten der 19-jährige Fahrer des Mietwagens und sein 20-jähriger Beifahrer Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Ein Mitfahrer des 40-Jährigen und ein Mitfahrer des 19-jährigen Mercedes-Fahrers wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Mercedes sowie den Führerschein des 19-jährigen Fahrers, darüber hinaus auch den Mietwagen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.