Bilanzmeldung zum Auftaktspiel der UEFA EURO 2024™

Nr. 1259

Die Polizei zieht Bilanz zum Auftaktspiel der UEFA EURO 2024™ zwischen Deutschland und Schottland in München, zu dem sie in Berlin mit rund 1.800 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz war.

Gegen 16.30 Uhr wurde ein herrenloses Gepäckstück vor einem Kontrollpunkt zur Fan Zone auf der Reichstagswiese festgestellt. Der Bereich wurde umgehend abgesperrt, der Besitzer der Tasche ermittelt, dessen Identität festgestellt und die weiteren Umstände geklärt. Im Ergebnis ergab die Überprüfung des Rucksackes sowie der Person, dass von beiden keine Gefahr ausging. Nach zweistündiger Absperrung wurde der Zugang zur Fan Zone wieder ermöglicht. Die Einleitung eines Strafverfahrens wird geprüft.

Gegen 20.10 Uhr war die Fan Zone am Brandenburger Tor nach Angaben der Veranstalterin bereits voll ausgelastet, weswegen ein weiterer Zugang vom Ordnungsdienst unterbunden wurde. Der S-Bahnhof Brandenburger Tor musste polizeilicherseits zur Gefahrenabwehr geschlossen werden. Im südlichen Bereich des Veranstaltungsgeländes versuchten Personen, außerhalb der regulären Zugänge in den Bereich der Fan Zone zu gelangen. Die Überwindungsversuche konnten von Einsatzkräften unterbunden werden.

Nach Spielende sammelten sich im Bereich der Kreuzung Hannah-Arendt-Straße/Ebertstraße 300 bis 400 kroatische Fans. Aus der Gruppe heraus wurden vereinzelt Flaschen gegen eintreffende Polizeifahrzeuge geworfen und Pyrotechnik gezündet. Die Einsatzkräfte mussten unmittelbaren Zwang durch Schieben und Drücken anwenden, um die Situation zu beruhigen.

Gegen 23.15 Uhr formierte sich ein Autokorso mit rund 50 Fahrzeugen, der den Kurfürstendamm hupend entlangfuhr. Insassen der Fahrzeuge schwenkten teilweise deutsche Fahnen und bejubelten den Spielsieg der deutschen Nationalmannschaft. Gegen Mitternacht löste sich der Korso wieder auf.

Insgesamt wurden von den Einsatzkräften Freiheitsbeschränkungen bei 36 Personen durchgeführt und 19 Strafermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, des Diebstahls, der Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie der Volksverhetzung, eingeleitet.

Die Polizei Berlin weist darauf hin, für den Besuch der Fan Zones keine großen Taschen (nicht größer als DIN-A4 Format) mitzubringen oder Gepäckstücke unbeaufsichtigt stehenzulassen.