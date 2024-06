Vermummte randalierten

Nr. 1258

In der vergangenen Nacht kam es in Kreuzberg zu einem Polizeieinsatz wegen eines schweren Landfriedensbruchs. Im Bereich Skalitzer Straße/Lübbener Straße/Wrangelstraße versammelten sich gegen 23.15 Uhr circa 200 vermummte Personen, die sich in Kleingruppen beim Eintreffen der Einsatzkräfte in verschiedene Richtungen entfernten. Während der Flucht wurden aus den Gruppen Straßenschilder, Warnbaken und E-Scooter auf die Fahrbahn geworfen und teilweise in Brand gesetzt. Die Berliner Feuerwehr musste vier brennende Elektroroller löschen. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen zwei 18 und 24 Jahre alte, bereits polizeibekannte Tatverdächtige fest, die Kleidungsstücke und Accessoires mit Palästinabezug trugen. Sie mussten sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und durften danach zunächst ihrer Wege gehen. Allerdings müssen sie sich demnächst wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Die entsprechenden Ermittlungen, auch ob die Ansammlung einen pro-palästinensischen Bezug hatte, führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.