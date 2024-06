Fußgänger und Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1256

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Wilhelmstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 61-jährige Fußgängerin gegen 22 Uhr die Gatower Straße in Richtung BVG-Betriebshof überquert und dabei den Fahrzeugverkehr missachtet haben. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 29-jährigen Motorradfahrerin, die in Richtung Wilhelmstraße unterwegs war. Durch die Kollision prallte das Motorrad gegen ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Auto, welches dadurch ein weiteres Fahrzeug touchierte. Die beiden Frauen wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).