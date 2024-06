Verkehrsunfall nach Handynutzung am Steuer

Nr. 1254

Gestern Mittag fuhr ein Senior in Marzahn einen Fußgänger an, der an einer Straßenbahnhaltestelle wartete. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 81-Jährige gegen 12.20 Uhr die Raoul-Wallenberg-Straße in Richtung Märkische Allee. Dabei soll er auf sein Mobiltelefon geschaut haben und dadurch nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Er fuhr gegen eine Straßenbahnhaltestelle. Durch den Zusammenstoß erlitt ein 65-Jähriger, der dort wartete, einen Unterschenkelbruch. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden jeweils unter anderem im Brustbereich verletzt und kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.