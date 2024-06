Auto fährt in Bus – Fahrer im Krankenhaus

Nr. 1253

Bei einem Verkehrsunfall in Altglienicke stießen gestern Abend ein Bus der BVG und ein Auto zusammen. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen zufolge war der Bus mit einem 41-jährigen Fahrer am Steuer gegen 18.30 Uhr auf der Germanenstraße in Fahrtrichtung Ewaldstraße unterwegs, als eine 52-Jährige mit ihrem Auto aus der Rosestraße kommend nach links in die Germanenstraße abbiegen wollte und dabei in den Bus fuhr. Dieser geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und beschädigte vier geparkte Fahrzeuge. Der Busfahrer kam mit Schmerzen im Bauchbereich ins Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Die Auto- und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Der Bus war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Die Germanenstraße war zwischen der Schirnerstraße und der Straße Am Winkel für die Unfallaufnahme in beide Richtungen etwa anderthalb Stunden gesperrt.