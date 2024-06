Fahrgast leistet Widerstand gegen BVG-Mitarbeiter und Polizisten

Nr. 1249

In der vergangenen Nacht leistete ein Mann in Gesundbrunnen Widerstand gegen Einsatzkräfte. Sicherheitspersonal der BVG alarmierte die Polizei gegen 23.30 Uhr zum U-Bahnhof Osloer Straße, weil der 30-jährige Fahrgast zuvor den Anweisungen zweier BVG-Mitarbeiter nicht nachgekommen sein und diese mit Faustschlägen ins Gesicht und auf den Hinterkopf traktiert haben soll. Daraufhin soll das Sicherheitspersonal ein Reizstoffsprühgerät gegen den Fahrgast eingesetzt und ihn anschließend fixiert haben. Als die Polizisten auf dem Bahnhof eintrafen, verhielt sich der 30 Jahre alte Mann den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und kam diesen trotz mehrfacher Aufforderung, Abstand zu wahren, bedrohlich nahe. Die Polizisten wandten daher Zwang an und fesselten den Mann. Gegen die Festnahme leistete der 30-Jährige Widerstand. Nur mit erheblicher Kraftanstrengung konnten die Einsatzkräfte den Mann fesseln und anschließend seine Personalien feststellen. Später durfte der 30-Jährige wieder seiner Wege gehen. Die verletzten BVG-Mitarbeiter lehnten eine medizinische Erstversorgung ab. Der tatverdächtige Fahrgast erlitt Reizungen der Augen und Atemwege und wurde von Rettungskräften am Ort behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).