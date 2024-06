Verdacht der Geldfälschung - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1250

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am Montag, den 23. Oktober 2023, gegen 21.20 Uhr in einem Spätkauf in der Schmiljanstraße in Friedenau mit einer falschen 50-Euro-Banknote bezahlt hat.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des gesuchten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Falschgeldkriminalität des Landeskriminalamts Berlin am Tempelhofer Damm in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-941300 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.