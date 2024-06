Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nr. 1246

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte eine Frau fest, die einen räuberischen Diebstahl in Wilmersdorf begangen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand warteten eine 75-jährige Seniorin und ihr 59-jähriger Begleiter gegen 0.15 Uhr an einem U-Bahnhof auf die Bahn, als die 36-jährige mutmaßliche Räuberin beim Vorbeigehen am Bahnsteig zunächst den Stoffbeutel der 75 Jahre alten Frau entriss und sich entfernte. Als die Seniorin und ihr Begleiter versucht haben sollen, den Beutel zurückzuerlangen, soll die 36 Jahre alte Frau mit der Gehhilfe des 59-Jährigen auf diesen mehrfach eingeschlagen haben. Ein Zeuge habe die Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig bemerkt und die Streitparteien zunächst voneinander trennen können, bevor die mutmaßliche Räuberin erneut angegriffen und der Seniorin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Das Sicherheitspersonal der BVG beobachtete das Geschehen über die Videoüberwachung und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige auf dem Bahnsteig fest. Die Seniorin und ihr Begleiter wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die BVG unterbrach den U-Bahnverkehr während der Einsatzmaßnahmen. Die Festgenommene wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.