Festnahme nach räuberischer Erpressung

Nr. 1242

Heute Morgen nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Friedrichsfelde fest, der im Verdacht steht, eine räuberische Erpressung begangen zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sich der 28 Jahre alte Mann gegen 8.00 Uhr in eine Bäckerei in die Einbecker Straße begeben und dort eine 55-jährige Verkäuferin unter Vorhalten eines Messers zum Öffnen der Kasse aufgefordert haben. Ein 35-jähriger Mitarbeiter habe den mutmaßlichen Räuber daraufhin aus der Bäckerei gedrängt und ihm dabei das Messer abgenommen. Zeugen beobachteten danach, wie der Tatverdächtige ohne Beute in die Alfred-Kowalke-Straße in eine Drogerie floh, und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen dort fest und stellten bei einer anschließenden körperlichen Durchsuchung des Mannes mutmaßliches Diebesgut aus der Drogeriefiliale sicher. Der Tatverdächtige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und soll dann einer Richterin oder einem Richter zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen hierzu hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.