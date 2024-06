Gegen geparkte Fahrzeuge gefahren – junger Mann verletzt sich und seine Beifahrerin

Nr. 1241

Heute früh wurde in Kreuzberg die Polizei alarmiert, nachdem ein Auto gegen geparkte Fahrzeuge gefahren war. Gegen 4.30 Uhr soll ein Porschefahrer mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Dudenstraße kommend die Katzbachstraße befahren haben. Zwischen der Kreuzbergstraße und der Yorckstraße fuhr der 19-Jährige mit dem Porsche seines Vaters gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Durch den Aufprall wurden neun geparkte Fahrzeuge und die Fassade eines Mehrfamilienwohnhauses beschädigt. Derzeitigen Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufnahmen zufolge steuerte der junge Mann aufgrund eines vorangegangenen Streits mit seiner Beifahrerin das Auto bewusst gegen die geparkten Wagen. Der 19-Jährige und seine 21-jährige Freundin erlitten leichte Verletzungen und wurden von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten unter anderem den Führerschein des Tatverdächtigen, ein Messer, das sich im Kofferraum befand, und den Porsche als Tatmittel. Die Katzbachstraße war bis etwa 10 Uhr für die Dauer der Tatortarbeit gesperrt. Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und von einem Jugendkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.