Verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw

Nr. 1238

Gestern Vormittag kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Pkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr der 67-jährige Motorradfahrer gegen 11.45 Uhr die Budapester Straße in Richtung Kurfürstenstraße. Vor der Kreuzung zur Nürnberger Straße wollte er vom rechten Fahrstreifen aus einen Spurwechsel nach links vornehmen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 25-jährigen Autofahrer, der in selber Fahrtrichtung auf der Budapester Straße auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war. Der Motorradfahrer verlor durch die Kollision die Kontrolle über das Krad und stürzte zu Boden. Er erlitt durch den Sturz diverse Verletzungen, unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.