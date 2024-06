Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1237

Gestern Mittag wurde eine Radfahrerin in Wilmersdorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 73-Jährige gegen 13.43 Uhr die Fußgängerfurt in der Wiesbadener Straße/Mecklenburgische Straße, als ein 51-jähiger Taxifahrer von der Wiesbadener Straße links in die Breite Straße abbiegen wollte. Hierbei soll er die Frau übersehen haben, sodass es zum Zusammenstoß des Taxis mit der Radfahrerin kam. Die Seniorin stürzte dadurch und zog sich Verletzungen am Kopf, an den Beinen und den Armen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.