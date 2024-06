Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an Parteizentrale

Nr. 1236

Gestern Vormittag kam es in Kreuzberg zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Ein Zeuge habe beobachten können, wie gegen 9.25 Uhr zwei 24-jährige Männer in der Wilhelmstraße auf die Hauswand einer Parteizentrale Farbschmierereien mit politischem Inhalt auftrugen. Alarmierte Einsatzkräfte trafen die beiden jungen Männer vor der Parteizentrale an, wo sie Transparente mit politischen Inhalten hochhielten. Die Polizei stellte die Personalien eines Tatverdächtigen vor Ort fest, der andere Mann musste zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht werden. Anschließend konnten die Tatverdächtigen ihrer Wege gehen. Da ein politischer Bezug vorliegt, hat der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.