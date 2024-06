Jugendgruppe fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 1230

Gestern Nachmittag wurden drei Jugendliche und ein Heranwachsender im Alter von 14 bis 18 Jahren in Neu-Hohenschönhausen von einem Kind aus einer anderen Gruppe heraus fremdenfeindlich beleidigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die angegriffenen Jugendlichen gegen 14.10 Uhr in der Zingster Straße. Ein 13-jähriger Tatverdächtiger soll die Gruppe bepöbelt haben, als er mit seinen Begleitern an der Haltestelle Zingster Straße aus einer Straßenbahn ausgestiegen sein soll. Auch ein Böller soll aus der Gruppe heraus in Richtung der Jugendlichen geworfen worden sein. Der Böller detonierte unmittelbar neben der Gruppe, ohne dass hierdurch jemand verletzt wurde. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.