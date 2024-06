Festnahme nach Raub auf Autofahrer

Nr. 1225

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Räuber in Neukölln fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein 40-jähriger Autofahrer beim verkehrsbedingten Halten gegen 18.05 Uhr auf der Karl-Marx-Straße von einem 22 Jahre alten Mann und dessen mutmaßlichem Komplizen in ein Gespräch verwickelt worden sein. Unvermittelt hätte daraufhin einer der beiden mutmaßlichen Räuber dem Mann seine hochwertige Armbanduhr entrissen. In der Nähe befindliche Polizisten konnten einen der beiden Tatverdächtigen auf Höhe der Kienitzer Straße Ecke Karl-Marx-Straße festnehmen. Er kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend entlassen. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.