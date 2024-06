Nr. 1224

Gestern Abend haben Polizeikräfte einen Mann festgenommen, der in Marzahn einen anderen Mann und eine Frau rassistisch beleidigt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 50-jährige Tatverdächtige gegen 19.30 Uhr in einer Grünanlage an der Max-Herrmann-Straße spielende Kinder angepöbelt. Der 20-Jährige sei helfend hinzugekommen, woraufhin der Pöbler den Jüngeren sofort rassistisch beleidigt haben soll. Daraufhin sei der Jüngere auf den Älteren zugegangen. Als der Tatverdächtige zurückgewichen sei, sei er gestolpert. Der Heranwachsende habe daraufhin mehrmals in den Bauch des am Boden Liegenden getreten. Anschließend stand der Ältere auf und beleidigte eine Anwohnerin im Alter von 20 Jahren rassistisch, die ebenfalls dazwischengehen wollte. Polizeikräfte nahmen den 50-Jährigen Mann fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.