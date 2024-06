Allgemeinverfügungen anlässlich der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz erlassen – Einschränkungen in Teilen Berlins

Anlässlich der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin wird es im Stadtgebiet am 10. und 11. Juni 2024 immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Darüber hinaus wurden zwei Allgemeinverfügungen erlassen, die Teile des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte betreffen.

Nr. 1219

Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf: Vom 10. bis zum 11. Juni 2024 im Zeitraum von 13 Uhr bis 18 Uhr wird es zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Innerhalb des Sicherheitsbereiches mit den Grenzen

• nördlich: Hardenbergplatz/Hardenbergstraße/Joachimsthaler Straße,

• südlich: Joachimsthaler Straße/Kantstraße,

• westlich: Kantstraße/Joachimsthaler Straße und

• östlich: Budapester Straße/Kantstraße/Hardenbergstraße

wird es zu Sperrungen für den gesamten Fahrzeug- und zum Teil auch für den Fußgängerverkehr kommen.

Um als anwohnende oder berechtigte Person die abgesperrten Bereiche reibungslos betreten zu können, führen Sie bitte Ihr Personaldokument bzw. Ihren Dienst- oder Betriebsausweis als Legitimation bei sich. Sollten Sie die Möglichkeit haben, empfehlen wir, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren. Eine Übersicht zur räumlichen Ausdehnung entnehmen Sie bitte der Allgemeinverfügung.

Weitere, notwendige Sperr- und Kontrollmaßnahmen werden im gesamten Bereich der City West zu Beeinträchtigungen führen, die auch den ÖPNV betreffen werden. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über Ausweichmöglichkeiten.

Der Kundenverkehr in den angrenzenden Ladengeschäften bleibt grundsätzlich erlaubt. In Einzelfällen kann es beim Betreten oder Verlassen der Ladengeschäfte zu Verzögerungen kommen.

Nr. 1220

Bereich Mitte: Am 11. Juni 2024 im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr wird es zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Innerhalb des Sicherheitsbereiches mit den Grenzen

• nördlich: Paulstraße,

• nordwestlich: Bellevue Ufer,

• südwestlich: Großer Stern,

• südlich: Spreeweg/John-Foster-Dulles-Allee und

• östlich: John-Foster-Dulles-Allee/Großfürstenplatz

wird es zu Sperrungen für den gesamten Fahrzeug- und zum Teil auch für den Fußgängerverkehr kommen.

Um als berechtigte Person die abgesperrten Bereiche reibungslos betreten zu können, führen Sie bitte Ihr Personaldokument bzw. Ihren Dienst- oder Betriebsausweis als Legitimation bei sich. Sollten Sie die Möglichkeit haben, empfehlen wir, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren. Eine Übersicht zur räumlichen Ausdehnung entnehmen Sie bitte der Allgemeinverfügung.

Die Allgemeinverfügungen, deren Begründung und die Lagepläne können für den Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf beim Polizeiabschnitt 25 in der Bismarckstraße 111 in Charlottenburg und für den Bereich Mitte beim Polizeiabschnitt 28 in Alt-Moabit 145 in Moabit eingesehen werden.